Denzel Dumfries rassicura sulle sue condizioni fisiche e lo fa nel giorno dell'arrivo nel ritiro dell'Olanda. Il terzino dell'Inter, sostituito ieri contro l'Atalanta per un problema al ginocchio, farà comunque eseguire una risonanza magnetica in ospedale nelle prossime ore.

Lo riferiscono i colleghi del Telegraaf che riportano poi anche delle brevi ma importanti dichiarazioni del numero 2 degli Oranje: "È per essere più sicuro - precisa l'esterno in riferimento ai nuovi esami -. Posso sempre percepire se qualcosa non va. Mi sento bene e mi riprendo sempre in fretta", le parole dell'interista. Tornando sul ko del Gewiss Stadium, invece, Dumfries spiega così il motivo del cambio: "Il mio ginocchio si è irrigidito e non potevo più correre. Ecco perché ho dovuto essere sostituito immediatamente".