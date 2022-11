"Non vedo l'ora". Dopo il piccolo spavento provato al Gewiss Stadium di Bergamo, al tramonto di Atalanta-Inter, quando è dovuto uscire anzitempo dal campo per un problema al ginocchio, Denzel Dumfries ora può cominciare a sognare ad occhi aperti il suo esordio con la Nazionale olandese al Mondiale in Qatar. "La Coppa del Mondo è la cosa più importante, è fantastico poterci andare, un onore - ha detto l'interista a NOS prima del primo allenamento nel ritiro Orange di Zeist -. Van Gaal è stato molto chiaro sul fatto di puntare a vincere la Coppa, ci stiamo impegnando e siamo molto fiduciosi. L'Italia? È strano che non ci sia, sì, ma ci saranno sette giocatori dell'Inter", ha aggiunto l'ex PSV. Che ha pensato anche all'ipotesi di poter incrociare l'Argentina dei compagni di squadra Lautaro Martinez e Joaquin Correa: "Ne abbiamo già discusso, sarebbe bello - le sue parole -. Anche se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che gli Orange hanno fatto bene in una fase finale, tutti ci conoscono come un Paese con buoni giocatori".