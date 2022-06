Sarà una giornata importante, quella di domani, preceduta dal grande sbarco atteso ormai a breve di Romelu Lukaku a Milano per poter intraprendere il percorso burocratico prima dell'inizio della sua second life all'Inter. Ma il gigante belga dovrà mettersi in fila, perché non sarà il solo a doversi sottoporre al rito delle visite mediche tra Humanitas e Coni: prima di lui, infatti, toccherà a Kristjan Asllani, il giovane centrocampista prelevato dall'Empoli.