IDOLI - "Il calcio è sempre stato un elemento fondamentale per me, da bambino libero e l’idolo era Ronaldo il Fenomeno, un calciatore unico. Se potessi scegliere tra le leggende interiste? Compagno di stanza: Maicon. Compagno di reparto: mi sarebbe piaciuto Samuel. Avversario da sfidare in allenamento: Wesley Sneijder".

IL PRIMO GOL - "Il gol che scelgo è il primo che ho segnato in prima squadra con la maglia nerazzurra, contro la Sampdoria su punizione. Ho preso la palla la volevo calciare sul palo del portiere, non pensavo che sarebbe uscito un tiro così bello, poi per fortuna è andata all’incrocio. È stata una rete bella emozionante. L'assist che premierei è invece quello per il gol di Skriniar contro il Bologna".

