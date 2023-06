Federico Dimarco, protagonista con Zanetti del Champions League Magazine, ha parlato del suo amore per i colori nerazzurri e della finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. "Da quando sono nato la mia famiglia mi ha trasmesso l'amore per l'Inter, giocando qui ho esaudito un sogno - le sue parole -. Giocare una finale di Champions non è una cosa da tutti i giorni, soprattutto per l’Inter che ne ha vinte tre. Ogni ragazzo sogna di giocare queste partite. L’Inter nella storia si è tolta sempre grandi soddisfazioni".

Dimarco poi parla di Zanetti. "Per me, come tanti altri interisti, rappresenti la storia dell'Inter. Sei uno dei pochi capitani che hanno fatto così tanti anni con la fascia al braccio e vederti alzare la Champions League è stata un'emozione unica. Mi misi a piangere alla finale di Madrid", conclude l'esterno nerazzurro.