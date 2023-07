L'Inter sta portando avanti in queste ore la trattativa con il Bayern Monaco per acquistare Yann Sommer. Il nodo, precisa Gianluca Di Marzio di Sky Sport, resta la clausola rescissoria inserita nel contratto del portiere svizzero, pari a 6 milioni di euro, che il club nerazzurro non vorrebbe pagare nella sua interezza. Nel caso in cui i bavaresi alzassero il muro, Beppe Marotta e Piero Ausilio procederebbero col pagamento della stessa per arrivare a un accordo con la controparte che ancora non è stato raggiunto. "Si prosegue lentamente, ma non ci sarà oggi la chiusura", spiega l'esperto di mercato.

