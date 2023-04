L'interesse dell'Inter per Tajon Buchanan, esterno del Bruges e della Nazionale canadese, è reale, ma al momento non è ancora stata intavolata nessuna trattativa per portarlo a Milano nella prossima sessione di mercato estiva. Questo l'aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, dopo che, in mattinata, i colleghi belgi di Het Laatste Nieuws avevano rivelato un accordo verbale tra le parti con tanto di dettaglio sulle cifre dell'affare (15 milioni di euro).

"Buchanan è uno degli obiettivi dell'Inter. Confermato l'interesse della società nerazzurra per il giocatore, con il quale ci sono stati dei contatti. L'eventuale destinazione sarebbe gradita allo stesso calciatore, ma al momento nessuna trattativa concreta è partita tra l'Inter e il Bruges", la precisazione che si legge sul sito dell'esperto di mercato.