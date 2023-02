"Il derby è una grande partita, siamo secondi con due punti davanti al Milan e possiamo mandarli a meno cinque. L'unica cosa che conta è vincere". Parla così Stephane Dalmat a poche ore da Inter-Milan, con un video come al solito postato sul suo canale Instagram. "Il derby è sempre particolare. Noi vogliamo essere il club e la squadra della città di Milano: oggi possiamo dimostrarlo. Stasera si giocherà in uno satdio pieno, sono sicuro che i tifosi urleranno e faranno di tutto per aiutare la squadra. Conta solo la vittoria, anche per preparare la Champions che arriva tra poco. Io ho tanta fiducia, spero che questa domenica passi velocissima, così mi metto davanti alla TV a guardare la vittoria dell'Inter. Spero che domani ci rivediamo con entusiasmo, una gioia e tre punti in più". Dalmat chiude il video mettendo in mostra la sua maglia nerazzurra numero 18 e con un messaggio ai calciatori: "Questa maglia devono onorarla. In bocca al lupo per la partita e, come dico sempre, forza Inter".