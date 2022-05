Vengono i brutti pensieri dopo aver preso un gol così?

"No. Dovevamo forse gestire meglio la situazione, l'Udinese ha provato a pareggiare ma siamo stati bravi. Il gruppo è unito e lo abbiamo dimostrato".

Ma cosa vi siete detti in settimana?

"C'era poco da parlare, sapevamo quanto fosse importante oggi dopo la vittoria del Milan e il nostro passo falso di mercoledì. Abbiamo sempre saputo che dovevamo rimanere concentrati e fare il nostro. Dobbiamo vincere le ultime quattro partite, questa l'abbiamo vinta e siamo lì. Ora continuiamo così cercando di vincere le altre tre e sperando in un passo falso delle altre. Non dobbiamo guardare il Milan, venerdì daremo battaglia all'Empoli. Nessuna partita sarà semplice, il campionato lo ha dimostrato. Dobbiamo fare una bella partita per prendere i tre punti e concentrarci sulla finale di Coppa Italia, altra sfida importante per conquistare un trofeo. Abbiamo fiducia nel finale di stagione".