Intercettato fuori dai cancelli della Pinetina, Zlatko Dalic, ct della Nazionale croata, ha raccontato quella che è stata la sua giornata alla Pinetina: "E' un piacere essere qui ad Appiano per visitare questo centro sportivo. Ho parlato con Luciano Spalletti e Piero Ausilio dei nostri giocatori, della loro situazione. E' importante per tutti tutelare i nostri giocatori perché non è facile giocare tante partite, dobbiamo prenderci cura di loro. Devo sapere come stanno, soprattutto Sime Vrsaljko. Con Spalletti abbiamo anche parlato del futuro".

Dalic parla anche di Marcelo Brozovic, grande protagonista di questo avvio di campionato: "Marcelo ha giocato molto bene al Mondiale, come Perisic e Vrsaljko; abbiamo bisogno di loro. La posizione migliore per Brozovic è a centrocampo, in un ruolo simile a quello di Luka Modric. Ma possono giocare insieme. Modric è il migliore del mondo. Quest'anno ha fatto di tutto per meritare questo titolo. Ha fatto una grande stagione. Il futuro? Deciderà da solo, non so cosa succeda all'Inter. Io penso alla Croazia".

