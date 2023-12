Grandi novità che riguardano l'esterno dell'Inter, Juan Cuadrado. Il colombiano è stato sottoposto oggi "a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro" come fa sapere il club. "L'intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l'esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane" si legge sul sito ufficiale.

