Eduardo Berizzo, ct della Nazionale cilena, alla vigilia della partita contro la Colombia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha annunciato in conferenza stampa la piena disponibilità di Alexis Sanchez, alle prese con alcuni problemi di salute legati al riscontro di una forma di anemia: "Alesix può entrare in gioco, dall'inizio o per molti minuti. E' pienamente in condizione di giocare. Può anche essere impiegato dal primo minuto, ovviamente. Adesso è un'opzione, è un calciatore importante che apre l'attacco con qualità, è un top player, importante per noi. Sicuramente lo inseriremo nella squadra che sfiderà la Colombia", le parole del Toto.

