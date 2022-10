"Non c'è mai stata partita". Questa la sentenza di Antonio Cassano su Inter-Salernitana. "L'Inter ha trovato la continuità dopo le ultime prove - ha detto FantAntonio nel salotto calcistico della BoboTV -. Con il Barcellona a San Siro qualcosa è scattato: è arrivata la svolta, vedo più sicurezza in tanti giocatori. L'Inter è questa. Avevo sbagliato nel dire che bisognava esonerare Inzaghi. Poi chiaramente non basta, sono a meno 8 dalla prima. Se arrivano quarti, sarà stato fatto il minimo indispensabile perché questa squadra deve giocare per le prime posizioni. Puoi perdere come l'anno scorso lo scudetto, ma devi lottare fino all'ultima giornata e non essere fuori a marzo".