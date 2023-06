Intervistato al 'Grand Hotel Rimini', nel giorno dell'apertura del calciomercato estivo 2023, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, aggiorna così il dossier Davide Frattesi, giocatore al centro di un intrigo di mercato che vede l'Inter in prima fila: "Oggi inizia il calciomercato, in questa cornice fantastica e vediamo chi farà questo colpo da maestro - le parole del dirigente neroverde a Sportmediaset -. Incontreremo l'Inter, ma anche tante altre società; siamo all'inizio, siamo lontani, nella giornata di oggi vedremo cosa succederà. In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma, ma quello che posso dire è non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione".

