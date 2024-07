Continuano a piovere conferme sulla trattativa tra Inter e Olympique Marsiglia per Valentin Carboni. Dopo l'annuncio dell'accordo trovato tra i due club con la novità visite mediche fissate a sabato (RILEGGI QUI) di cui si è parlato in Argentina, in Italia iniziano a rimbalzare le cifre dell'operazione.

Fabrizio Romano riferisce che ci vorranno ancora alcuni giorni, ma presto l'argentino firmerà con l'OM: l'operazione sarà in prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei francesi fissato a 36 milioni di euro, mentre il contro riscatto dell'Inter sarà a 40 milioni. Il classe 2005 rinnoverà il suo contratto con il club nerazzurro (probabilmente fino al 2029) prima di volare in Francia per la sua nuova avventura.

