Valentin Carboni sarà presto un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'ennesima conferma arriva dall'Argentina, dove i colleghi di TyC Sports riferiscono che l'Inter e l'OM hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento del classe 2005 in prestito oneroso con annesso diritto di riscatto che si aggirerà intorno ai 40 milioni di euro. Il club nerazzurro manterrà la recompra.

Nelle prossime ore Carboni è atteso in Italia per prolungare il suo contratto con l'Inter e poi, nella giornata di sabato, dovrebbe volare in Francia per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club e mettere la firma sul contratto.

