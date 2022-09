Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calcio Show’, l’allenatore Fabio Capello analizza così il match perso dall’Inter sul campo del Milan: “Faccio una domanda: secondo voi la formazione messa in campo era adatta a dominare la partita? Con due mezze punte in attacco… Mi sono posto questa domanda quando ho visto le formazioni. Se fai delle scelte che per due volte di seguito ti portano a risultati negativi, c’è qualche dubbio sulle scelte dell’allenatore. Se fai certi errori, vuol dire che non hai le idee chiare. E la squadra deve avere fiducia nelle tue scelte. All’Inter manca un giocatore che sappia crossare, non c’è tanta qualità. Quando ci sono dei momenti di difficoltà vanno trovati dei leader e all’Inter non so se ce ne sono. Parlo di leader che caricano i compagni, non quelli che scambiano i gagliardetti”.