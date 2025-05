La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è già parte della storia del calcio, impossibile per chi l'ha vista dal vivo o in TV dimenticarla anche tra tanti anni. E nel nuovo episodio di 'Team Talks' Hakan Calhanoglu torna sul rigore del momentaneo 2-0 e sul momento in cui ha creduto davvero di potercela fare. “È stata la prima volta che ho sentito San Siro così silenzioso. Un silenzio carico di tensione. I tifosi trattenevano il respiro, e io l’ho percepito. Szczesny è un grande portiere, non è facile sfidarlo dal dischetto, e se avessi sbagliato, la partita sarebbe cambiata. Ma sono rimasto concentrato, ho scelto l’angolo e ho calciato come faccio sempre, e una volta segnato ho provato una sensazione bellissima”.

Il centrocampista turco rivela poi l’emozione vissuta al momento del gol di Acerbi, che ha portato la sfida ai tempi supplementari: “Un momento davvero speciale. Quando la palla è entrata, ho sentito che qualcosa era cambiato. È stato il segnale che potevamo davvero farcela.”