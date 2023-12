Ispiratore della pesantissima vittoria dell'Inter sul campo del Napoli, con un destro chirurgico che ha squarciato l'equilibrio verso la fine del primo tempo, Hakan Calhanoglu ha analizzato anche ai microfoni di Rai Sport il 3-0 finale che ha riportato la squadra di Inzaghi in vetta alla classifica: "Questa vittoria è stata un segnale importante perché gli altri hanno pregato per un nostro pareggio o una nostra sconfitta, lo sappiamo - le parole del centrocampista turco -. Siamo andati in campo per dare un segnale, abbiamo meritato i tre punti perché siamo stati concentrati e lucidi; non abbiamo lasciato giocare il Napoli che ha qualità ed è forte. Abbiamo fatto il nostro lavoro, sono contento del gol ma soprattutto per la vittoria".

