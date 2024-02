Luca Caldirola punta su Valentin Carboni. Protagonista di una diretta via Instagram di Sport Mediaset, il capitano del Monza esalta le qualità dell'attaccante argentino al momento in prestito dall'Inter ai brianzoli, sul quale il club nerazzurro conta molto per il futuro: "Ha un grande talento, gli rompo le scatole perché deve crescere. Tra due-tre anni sarà un giocatore di alto livello. Ha la testa sulle spalle ed è un gran lavoratore. Sa dove vuole arrivare".

Caldirola torna poi sul suo passato in nerazzurro: "L'esperienza nelle giovanili dell'Inter mi ha dato e fatto crescere tantissimo, sia a livello calcistico che umano. Ho girato tanto e ogni squadra mi ha dato tanto fino all'arrivo al Monza. Lotta scudetto? Dico Inter, ha qualcosa in più rispetto alle altre".