Il campionato dell'Inter ricomincia sabato a Cagliari, alle 18, contro la terzultima del campionato. Una squadra che ha perso quattro partite consecutive, dopo la vittoria del 29 novembre in casa contro il Verona. La squadra allenata da Davide Nicola vinse 1-0 e con lo stesso risultato ha poi ceduto a Fiorentina e Atalanta, prima del 4-0 subito in Coppa Italia dalla Juventus e di un nuovo ko per 2-1 sul campo del Venezia.

In campionato, quindi, i sardi hanno sì ceduto ma mai di schianto. Nel pieno spirito del tecnico rossoblù, i sardi lottano. I numeri non sono fantastici: tre vittorie in diciassette partite, terzo peggior attacco con 16 gol dietro a Lecce (11) e Monza (15), per contro una difesa che ha subito 28 reti, meno di Lecce, Parma, Como, Venezia e Verona.

Sul fronte indisponibili, il Cagliari non ha squalificati, ma sono in dubbio due titolari. Oggi è prevista la ripresa e potrebbe arrivare qualche risposta in più da Luvumbo e Mina che nella seduta del 24 dicembre non erano con il resto del gruppo. Il centrale colombiano ha un problema a un polpaccio, ma potrebbe farcela. L'angolano, invece, sembra più lontano dal rientro: è alle prese con un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra e ha già saltato le ultime due partite.

In virtù dei problemi fisici dei due titolari, Nicola potrebbe schierare Wieteska al fianco di Luperto come centrale (l'ex Zappa e Augello ai lati nella difesa a quattro) mentre Makoumbou e Adopo farebbero da schermo al trio di trequarti formato da Zortea, Viola e Felici. Piccoli la punta centrale, attualmente il miglior marcatore della squadra con 4 gol (3 per Marin che è anche il rigorista dei sardi).

I precedenti di Nicola contro l'Inter dicono che finora non c'è mai stato un pareggio. Nove successi dei nerazzurri e uno per l'allenatore che nell'aprile 2017 guidava il Crotone e che sfruttando il fattore campo vinse 2-1 con doppietta di Falcinelli (D'Ambrosio per gli ospiti). Ultimo incrocio l'1 aprile 2024, Inter-Empoli 2-0.

Tra Cagliari e Inter il bilancio totale è invece 43-14, con 29 pareggi, in favore dei nerazzurri. Tra le proprie mura, però, i sardi vantano un più che onorevole 18-18-7, hanno insomma pareggiato tante volte quanto hanno perso, pur riuscendo a vincere in 7 circostanze. A San Siro il bilancio diventa 25-11-7. L'ultima sfida è finita 2-2 al Meazza, il 14 aprile scorso, mentre nell'agosto precedente a Cagliari era finita 2-0 per la squadra di Inzaghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!