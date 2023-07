Dopo le allusioni e le frecciate più o meno velate via social, Marcelo Brozovic prende in mano il cellulare per scrivere una breve ma sentita lettera dedicata all'Inter e ai suoi tifosi, che ha deciso di lasciare per approdare in Arabia Saudita, all'Al-Nassr: "Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi! - il messaggio di Epic Brozo su Instagram -. Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni!". Poi la firma in calce, il tratto distintivo del croato: 'il vostro, coccodrillo'.