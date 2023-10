Ospite come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore Giuseppe Bergomi analizza così il match pareggiato per 2-2 dall'Inter contro il Bologna: "Per come è strutturata la rosa dell'Inter è difficile usare un altro modulo. Quasi tutti gli allenatori cambiano in quel minutaggio. Se l'Inter ha un difetto che dichiamo da sempre è che è la meno individualista del nostro calcio, contrariamente a quanto dice Sacchi. Non ha nessun giocatore da uno contro uno, l'Inter per segnare deve sempre costruire e fare tanta fatica per fare gol. Per fare questo deve andare sempre sopra ritmo per avere una gestione importante. Se sei sotto nel secondo tempo diventa più difficile ribaltarla. È difficile limitarsi a mettere dentro degli attaccanti, forse bisogna trovare attaccanti diversi".

Bergomi poi aggiunge: "L'Inter viaggia su un sottile equilibrio, ci sono delle partite dove dici che è la squadra migliore in assoluto. Ma per far vedere quel tipo di calcio spende tanto e basta una leggera disattenzione per vanificare tutto".