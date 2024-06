Protagonista in conferenza stampa a pochi giorni dall'inizio della Copa America, il portiere dell'Athletico Paranaense e della Nazionale brasiliana Bento Mateus Krepski non nasconde la propria ambizione di approdare nel calcio europeo quanto prima. L'estremo difensore da tempo sulla lista dell'Inter ammette anzi di essere alquanto impaziente di varcare l'Oceano Atlantico: "Per me il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo. Spero di poter giocare presto nel calcio europeo. Se arriverà una proposta ci penserò con molta attenzione e penserò al futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile voglio continuare a giocare per restare in Nazionale".

Anche perché Bento si sente già pronto per garantire a chi lo acquisterà un'abilità nel giocare palla al piede: "Questo lavoro con i portieri va avanti da tanti anni. Il calcio è cambiato, si è evoluto. Ogni squadra già in qualche modo lo pretende, all'Atletico non è diverso. Qui non è diverso. È un lavoro integrato" Una battuta sull'imminente impegno coi verdeoro: "Quando si tratta del Brasile entriamo sempre come favoriti. La responsabilità è enorme, I portieri delle Nazionali devono essere sempre all'altezza. Spero di continuare a fare un grande lavoro, il portiere deve mantenere la regolarità. La responsabilità è aumentata però io mi sto divertendo".

