"Torino per me è una tappa scelta perché era la più giusta e, ora che sono qui, la rifarei mille volte: arrivo al Filadelfia con la gioia di allenarmi". Ai microfoni de La Stampa, Raoul Bellanova conferma la bontà della scelta di sposare il Torino dopo l'addio all'Inter. Quella in nerazzurro, però, è stata un'esperienza importante per l'ex Cagliari, culminata con la presenza nella finale di Champions League contro il Manchester City: "Istanbul? Non credevo di entrare in finale di Champions, ma quando l'ho fatto non ho avuto alcun timore: volevo dimostrare a me stesso che in mezzo a tutti quei campioni poteva esserci spazio anche per me. Mi ha dato una spinta incredibile".

