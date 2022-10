Dopo l'annuncio dell'infortunio di Thomas Meunier, Roberto Martínez, ct del Belgio, ha ancora motivi di preoccupazione relativamente alla situazione dei giocatori non al meglio a qualche settimana dall'inizio del Mondiale in Qatar. Se giovedì scorso, infatti, Romelu Lukaku ha ripreso ad allenarsi per la prima volta in gruppo da fine agosto con l'Inter, la forma fisica ideale sarà difficile da trovare nelle sei partite ufficiali che rimangono prima della rassegna iridata. "Dal punto di vista medico sarà pronto, ma è una corsa contro il tempo per portarlo ad un livello elevato", ha detto Kristof Sas, medico della Nazionale belga, a Laatste Nieuws.