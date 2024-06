Per il Bayern Monaco, stando alle informazioni rimbalzate dalla Germania, Hakan Calhanoglu sarebbe l'alternativa João Palhinha per il centrocampo della prossima stagione.

Raggiunto in zona mista da Fussball.news dopo il tris del Portogallo alla Turchia a Euro 2024, il centrocampista del Fulham ha dribblato le domande sul futuro e su un possibile trasferimento in Baviera: "Non mi lasciano parlare. Vorrei dire qualcosa", le uniche parole del classe '95.

