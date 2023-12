"Mi ha fatto male saltare le ultime partite della Nazionale e dell'Inter, non è stato facile guardare i miei compagni da fuori. Rientro in settimana con l'Udinese, ora sto bene". Lo ha detto Alessandro Bastoni, intervistato da Sky Sport, a margine del 'Gran Gala del Calcio'.

E' il miglior momento del ciclo Inzaghi?

"Sì, abbiamo trovato consapevolezza. E' da diversi anni che siamo insieme, anche questo aiuta. La finale di Istanbul ci ha dato carica, stiamo bene e vogliamo andare avanti così".

Siete diventati la potenza del calcio italiano?

"Sicuramente siamo consapevoli dei nostri mezzi, ma sappiamo anche che appena abbassiamo la guardia perdiamo o pareggiamo come successo con Sassuolo e Bologna".

Euro 2024 con Spalletti e tanti giovani.

"Siamo un gruppo giovane, tanti c'erano anche tre anni fa. Io avevo un ruolo marginale, ho imparato tanto da Bonucci e Chiellini. Ho voglia di fare bene".

L'Inter è più forte dell'anno scorso? In estate c'era scetticismo intorno a voi...

"Probabilmente eravamo scettici anche noi perché non sapevamo chi sarebbe arrivato. I nuovi, poi, si sono calati perfettamente nel mondo Inter, siamo contenti degli innesti, siamo molto uniti, è questo il segreto per fare bene. Se siamo più forti o no lo dirà il campo, noi stiamo bene insieme".

