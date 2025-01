Juma Bah è nome sempre più caldo in orbita Inter. La conferma arriva dal portale Africafoot che ha raggiunto una fonte interna alla sua agenzia di procura, la Global Soccer Management, che rivelato che i funzionari dell'Inter hanno preso contatti e le trattative sono in corso, con una chiusura che potrebbe arrivare prima del previsto: "Al momento l'Inter è quella che ha mostrato maggiore interesse e si sta muovendo velocemente, essendo anche disposta a pagare la cifra richiesta di 15 milioni di euro (in realtà, secondo quanto appurato da FcInterNews, tale clausola si aggira sui 6 milioni di euro, cifra decisamente inferiore), perché crede che la cifra potrebbe moltiplicarsi entro giugno".

La fonte spiega come la concorrenza per il difensore del Valladolid si sia diradata: "Il Manchester City non è più tornato dopo il primo contatto, il Barcellona non ha ancora formalizzato proposte, quindi per il momento è l'Inter a sembrare la destinazione più probabile per Juma Bah".

