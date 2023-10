Vittoria sonante per la Nazionale albanese che ieri ha steso con un secco 3-0 la Repubblica Ceca portandosi in vetta al suo girone di qualificazione ad Euro2024. Intervistato da TV Klan dopo la partita, il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani commenta così l'andamento del match dei Kombetare: "Era una partita difficile, lo sapevamo, siamo stati fortunati che la Repubblica Ceca si è trovata in 10 giocatori. Abbiamo giocato un'ottima partita. È solo che dalla fine del primo tempo ci siamo abbassati molto, abbiamo parlato e detto che dovevamo rialzarci un po' di più. Dobbiamo correggere qualcosa e riuscire ad essere perfetti. Andremo in Moldavia e giocheremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto".

Inevitabile poi un pensiero anche all'Inter e sul suo ruolo nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Asllani usa ancora una volta tanto realismo: "Ho un avversario forte come Hakan Calhanoglu, uno dei tre migliori nel suo ruolo dal quale sto imparando tantissimo. Ma non mi arrenderò e lotterò fino alla fine. Devo lavorare di più in fase difensiva. Ho ancora voglia di crescere fisicamente e ho bisogno di guadagnare più minuti. Riuscirò a sfruttare i minuti giusti e non smetterò di lavorare per conquistare la fiducia dell'allenatore. Non è facile, visto che gioco nell'Inter. Voglio dedicare molto tempo anche all'allenamento. Sono venuto all'Inter per fare quel ruolo che ho fatto anche nelle giovanili dell'Empoli. Nei minuti che mi daranno dovrò dare il massimo. Se Inzaghi segue la nostra Nazionale? Non lo so, penso di sì. Comunque io sono sempre felice, qui come all'Inter".

