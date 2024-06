Dopo la sanzione inflitta dalla Conmebol ha inflitto a Lionel Scaloni per il ritardo nel rientro della Nazionale argentina dall'intervallo nella partita contro il Cile, sanzione che terrà il ct dell'Albiceleste lontano dalla panchina nel match contro il Perù, è Walter Samuel a presentare la sfida in conferenza stampa. "Scaloni è un po' amareggiato per la situazione - ha ammesso l'ex Inter -. Ci consideriamo uno staff tecnico corretto e in questi anni non abbiamo quasi mai avuto sanzioni di questo tipo. Lui voleva stare con la squadra domani. Ci atterremo a quello che dice Conmebol , ma è amareggiato".

Sulla formazione da schierare:

"Andiamo partita per partita e vogliamo battere il Perù, quindi non abbiamo intenzione di salvare qualcuno per i quarti. Pensiamo a formare la squadra migliore per giocare bene domani e battere il Perù".

Col Perù possibilità di vedere titolari Garnacho e Valentin Carboni:

"Abbiamo tante aspettative, spero che avranno i loro minuti in campo, ma si deciderà oggi. Siamo molto emozionati per entrambi, se lo sono guadagnato, non è che sono venuti solo per completare la rosa, stanno giocando al meglio e dando tutto".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!