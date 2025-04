Fossimo ad un tavolo di poker, parleremmo di 'check': Milan e Inter preferiscono lasciare lì il piatto della finale di Coppa Italia, promettendo di giocarselo nella gara di ritorno in programma tra tre settimane. Termina sull'1-1 un match dove il risultato rispecchia sostanzialmente l'andamento del match, fatto essenzialmente di fiammate nel primo come nel secondo tempo, quando dopo pochi minuti i rossoneri si portano in vantaggio con l'intuizione di Tammy Abraham. L'Inter però reagisce e dopo 20 minuti ristabilisce l'equilibrio con la bordata di Hakan Calhanoglu dalla distanza. Inter che forse ha le occasioni migliori, sbattendo però su un ispirato Mike Maignan, e che deve rimandare l'appuntamento col successo nella stracittadina in questa stagione. Fra tre settimane ci sarà l'ultima chance, che varrà un posto nella finale di Roma.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

MARCATORI: 47' Abraham (M), 67' Calhanoglu (I)

MILAN: 16 Maignan; 32 Walker, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 19 Hernandez; 29 Fofana (88' 38 Bondo), 14 Reijnders; 20 Jimenez (68' 99 Sottil), 11 Pulisic (74' 79 Joao Felix), 10 Leao (88' 21 Chukwueze); 90 Abraham (74' 7 Gimenez).



In panchina: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 23 Tomori, 24 Florenzi, 31 Pavlovic, 42 Terracciano.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER: 13 Martinez; 31 Bisseck (59' 28 Pavard), 6 De Vrij (79' 15 Acerbi), 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi (59' 22 Mkhitaryan), 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto (59' 59 Zalewski); 9 Thuram, 11 Correa (90' 52 Berenbruch).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 8 Arnautovic, 32 Dimarco, 47 Lavelli, 48 Re Cecconi, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Preti - Baccini. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Abisso. Assistente VAR: Di Bello.

Note

Ammoniti: Hernandez (M), Acerbi (I), Bisseck (I)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 0', 2°T 3'.

94' - Fischia Fabbri, rien ne va plus a San Siro! Finisce 1-1 il derby d'andata tra Milan e Inter, verdetto rimandato al match di ritorno.

93' - Inter che palleggia nella propria area, Milan che non pressa. Chiaro l'intento di congelare il risultato...

90' - Esce Correa, ultimi minuti per il baby Berenbruch.

90' - Ci prova Calhanoglu, palla che non si abbassa e termina fuori.

88' - Reijnders prova a rinviare il pallone ma colpisce in pieno Bastoni. Fabbri concede la punizione all'Inter.

87' - Ultimi cambi per Conceiçao, che si affida a Chukwueze e Bondo: fuori Leao e Fofana.

86' - Leao prova il tiro a giro, palla che sibila vicino alla porta di Martinez. Calhanoglu si scusa per l'errore che ha innescato il contropiede del Milan.

84' - Transizione veloce dell'Inter, palla a Mkhitaryan servito da Thuram: tiro deviato da Maignan con la punta delle dita.

82' - Thuram cerca la conclusione, ma scivola malamente al momento del tiro. Maignan protesta per un fallo precedente non visto da Fabbri di Calhanoglu su Gimenez.

80' - Maignan salva il risultato: liscio di Walker in area rossonera, la palla ballonzola fino alla linea di porta dove Zalewski prova la conclusione da zero metri trovando però il guizzo del francese che respinge col piede.

79' - Finisce la partita di De Vrij, in campo Acerbi.

78' - Thuram salta Thiaw e prova a mettere in mezzo, dove Maignan respinge coi piedi.

77' - Bravo Bastoni a intercettare il pallone per Fofana, meno Mkhitaryan nel ricevere la palla dal compagno.

76' - Abraham e Pulisic lasciano il campo, dentro Gimenez e Joao Felix.

74' - Pasticciano Barella e Zalewski, Leao prende palla e vola via. De Vrij rischia il fallo ma con un intervento perfetto ferma il portoghese.

72' - Mkhitaryan atterra Sottil, punizione per il Milan. Calcia Theo Hernandez, Martinez esce e blocca.

69' - Cambio per il Milan: Jimenez lascia il campo a Sottil.

IL GOL DI CALHANOGLU: Ottima azione corale dell'Inter, con Zalewski che appoggia per Barella in area. L'azione passa dai piedi di Correa che scarica per il turco che trova una conclusione perfida, deviata da Reijnders, che beffa Maignan.

67' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNN CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUUU!!!

64' - Mkhitaryan prova a triangolare con Correa che però non capisce le intenzioni del compagno e non riesce ad agganciare il pallone.

63' - Leao chiede troppo alle sue doti, rovesciata che arriva dritta in curva.

62' - Serata storta per Barella, che compie l'ennesimo errore palla al piede.

61' - Leao riceve palla in velocità e prova il cross, Dimarco lo intercetta e fa rimpallare il pallone sul portoghese guadagnando rinvio dal fondo.

59' - Inzaghi opera ben tre sostituzioni: fuori Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto per Pavard, Mkhitaryan e Zalewski.

57' - Bisseck allarga il braccio sinistro e colpisce Leao, il tedesco viene ammonito per sua grande sorpresa. In effetti la sanzione appare eccessiva, considerando anche che Leao non viene mai colpito al volto.

55' - Palla persa di Barella in area rossnera, contropiede Milan neutralizzato in tempo utile col pallone di Leao bloccato da Martinez. Però Barella perde nuovamente la sfera e il Milan torna in avanti.

54' - Fofana lancia bene Leao, poi riceve il pallone calciando in maniera pretestuosa: conclusione altissima.

53' - Bisseck lancia per De Vrij che in torsione non arriva sul pallone. Poi qualche momento di tensione tra Carlos Augusto, Jimenez e qualche panchinaro giallo: Acerbi rimedia il giallo.

51' - Jimenez atterra ingenuamente Correa, punizione Inter spazzata dalla difesa rossonera.

50' - Reagisce l'Inter: Barella si accentra e calcia a botta sicura, Maignan risponde presente.

47' - Gol del Milan! Abraham colpisce ancora! Dopo oltre un minuto di possesso palla, la sfera arriva all'ex Roma che non serve Fofana ma si guadagna lo spazio per calciare un rasoterra inafferrabile per Martinez. Bisseck lo perde nel momento clou.

-----

22.03 - Calcio d'inizio del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

22.02 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

HALFTIME REPORT - Partita equilibrata, che vive di fiammate. Il Milan si appoggia sull'ispirazione di Tijjani Reijnders e sugli sprazzi di Rafa Leao, l'Inter dal canto suo ha un paio di occasioni importanti con Stefan de Vrij e Davide Frattesi che vanno di testa ma trovano l'opposizione di Mike Maignan, oltre alla punizione potente ma centrale di Hakan Calhanoglu. Gara comunque aperta ad ogni soluzione.

-----

45' - Come previsto, si chiude senza recupero il primo tempo di Milan-Inter: squadre a riposo sullo 0-0.

45' - Colpo di reni di Maignan clamoroso sul colpo di testa di Frattesi servito da Thuram che invece di calciare scarica per il compagno. L'azione prosegue prima che Bastoni mandi fuori svirgolando.

41' - Calhanoglu, pur disturbato da un laser, prova la bomba dalla distanza: tiro forte ma centrale, Maignan alza in corner.

40' - Barella anticipa un lancio di Leao per Fofana e parte in avanti, Reijnders lo spinge a terra: punizione Inter.

39' - Doppia finta e tiro di Reijnders smorzato da un difensore, Martinez para comodo.

37' - Bravo Martinez che legge bene un pericolo con Abraham lanciato da Reijnders praticamente a tu per tu con il portiere, che di piede manda fuori dall'area.

36' - Thuram difende bene il pallone, poi però prova a lanciare Frattesi dall'altro lato. Passaggio lungo e complicato che termina fuori.

34' - Inter che prova a trovare spazi, ma la difesa del Milan è ben messa. Poi Darmian riesce a mettere in area per Correa, anticipato da Gabbia. Bell'inserimento di Frattesi sul lancio di Bastoni.

30' - VAR al lavoro, si valuta un tocco col gomito di Leao dopo rimpallo sul fianco del giocatore portoghese. Abisso segnala dal VAR a Fabbri che il movimento è congruo, si prosegue.

29' - Thuram strappa palla a Pulisic e innesca un contropiede tre contro tre, poi prova ad appoggiare per Correa che viene anticipato. Barella si lamenta perché voleva il pallone.

26' - Numero di Leao che servito da Reijnders con una finta manda al bar Darmian e poi calcia di forza trovando però l'opposizione di piede di Martinez.

26' - Abraham chiede di battere la punizione, viene accontentato ma il suo tiro va a colpire Fofana. Palla all'Inter.

24' - Reijnders si guadagna una punizione dalla lunetta dell'area, il fallo netto è di Frattesi.

23' - Leao salta due difensori ma sul più bello perde il pallone lasciandolo finire sul fondo.

21' - De Vrij! Punizione di Calhanoglu dove arriva Bisseck che di testa serve l'olandese che da due passi va con la zuccata a botta sicura, Abraham toglie la palla dalla porta.

19' - Bravissimo Bisseck che sguscia via a Theo Hernandez che lo atterra dopo l'esitazione, Fabbri estrae il primo giallo del match.

18' - Rafa Leao mette in area un pallone difficile per Theo Hernandez chiuso da Darmian che agevola l'uscita di Martinez.

16' - Jimenez difende caparbiamente la palla a ridosso della linea di fondo, il pallone sguscia in area finché non arriva a Theo Hernandez che calcia un po' scoordinato mandato alto.

13' - Fase confusa a metà campo con qualche errore da una parte e dall'altra, l'Inter poi risistema la questione.

11' - Reijnders prova a lanciare in velocità Theo Hernandez ma il pallone è completamente fuori misura e viene addomesticato da Martinez.

9' - Corner di Calhanoglu, come sempre subissato di insulti dalla Curva Sud. Thuram riesce a mettere in mezzo con un colpo di tacco, lì dove Correa arriva di gran carriera e calcia un rasoterra che Maignan controlla in due tempi.

8' - Punizione di Calhanoglu, Reijnders chiude in calcio d'angolo.

7' - Fabbri ferma il gioco per un fallo di Thiaw su Thuram, dopo aver concesso il vantaggio.

6' - Lancio di Barella troppo profondo per Frattesi, pallone sul fondo.

4' - Rimessa di Darmian che attraversa tutta l'area piccola, Correa non ci crede e Maignan controlla.

3' - Gabbia controlla Thuram e per evitare problemi manda la palla in fallo laterale.

2' - Punizione spazzata dalla difesa, poi c'è fallo su Correa e punizione questa volta per l'Inter.

1' - Rafa Leao strappa palla a Frattesi, poi punta Darmian che lo atterra. Punizione interessante per il Milan.

----

21.00 - Calcio d'inizio del derby a favore del Milan: PARTITI!

20.59 - Maignan e Barella davanti a Fabbri per il sorteggio del campo. Si segnala la presenza sugli spalti del direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia Mehdi Benatia. Ricordiamo che nei giorni scorsi è emerso l'interesse per l'attaccante brasiliano Luis Henrique.

20.57 - Milan e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.54 - Squadre che arrivano nel tunnel, attese dall'arbitro Fabbri.

20.47 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra poco inizierà il derby.

-----

