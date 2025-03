Un vento strano, originario dall'Inghilterra e che ha imperversato in Germania, è arrivato in serata in Italia dove rischiava di fare qualche danno di troppo a Milano. Sulla scia delle squadre teutoniche impegnate in Champions League, l'Inter ha vissuto nell'incubo per almeno 45 minuti, quando il Monza, in maniera inopinata, si è ritrovato in vantaggio addirittura di due reti. Un risultato assurdo e troppo pesante da digerire, di fronte al quale l'Inter ha la reazione delle grandi squadre: Marko Arnautovic rimette la squadra in carreggiata a fine primo tempo, poi nella ripresa una botta di Hakan Calhanoglu e un colpo di testa di Lautaro Martinez sporcato da Georgios Kyriakopoulos ribaltano completamente risultato e classifica, coi nerazzurri che ora si trovano a più quattro dal Napoli impegnato domani con la Fiorentina. Dalla paura al delirio a San Siro, tutto in una notte.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 3-2

MARCATORI: 32' Birindelli (M), 44' Keita (I), 46' pt Arnautovic (I), 64' Calhanoglu (I), 78' Kyriakopoulos (M, aut.)

INTER: 13 Josep Martinez; 28 Pavard (46' 31 Bisseck), 6 De Vrij (46' 30 Carlos Augusto), 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (70' 7 Zielinski, 73' 11 Correa), 95 Bastoni; 10 Lautaro Martinez, 8 Arnautovic (70' 9 Thuram).

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 16 Frattesi, 21 Asllani, 50 Aidoo, 58 Cocchi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA: 30 Turati; 33 D'Ambrosio, 4 Izzo (87' 2 Brorsson), 13 Pedro Pereira; 19 Birindelli (87' 80 Vignato), 18 Zeroli, 42 Bianco, 11 Castrovilli (66' 3 Lekovic), 77 Kyriakopoulos; 47 Dany Mota (66' 35 Ganvoula), 17 Keita Balde (77' 10 Caprari).

In panchina: 21 Pizzignacco, 69 Mazza, 8 Urbanski, 20 Forson, 22 Palacios, 32 Pessina, 37 Petagna, 55 Martins, 57 Colombo.

Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Berti - Cipressa. Quarto ufficiale: Cosso. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Meraviglia.

Note

Spettatori: 66.334

Ammoniti: Izzo (M), Nesta (M)

Corner: 12-1

Recupero: 1°T 4', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - FISCHIA ZUFFERLI, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER SI SPAVENTA, MA POI RIBALTA IL MONZA 3-2 E SI PORTA A +4 SUL NAPOLI!!!

94' - Lekovic si avvicina all'area, calcia un pallone respinto direttamente sui suoi piedi, prima che venga anticipato da... Lautaro, ancora prezioso in fase di copertura.

93' - Rimessa laterale per l'Inter, con Dumfries che se la prende comoda.

92' - Carlos Augusto entra in area servito da Correa ma al momento clou perde l'equilibrio e l'azione sfuma.

91' - Iniziati i cinque minuti di recupero. Fallo su Correa, Inzaghi chiede l'ammonizione.

90' - Flipper in area brianzola, Brorsson si immola sul tiro al volo di Lautaro.

89' - Turati si supera ancora sulla conclusione micidiale di Calhanoglu, deviando il pallone in corner.

87' - Nesta si gioca gli ultimi cambi: fuori Birindelli e Izzo per Vignato e Brorsson.

83' - Palo di Thuram! Bastoni innesca un contropiede perfetto e lancia un 3 contro due, per servire poi Lautaro che di prima serve a Thuram un pallone solo da spingere in porta. Ma il francese lo stampa sul legno.

82' - La Lega assegna l'autogol a Kyriakopoulos.

81' - Izzo ha dei problemi e deve uscire dal campo.

IL GOL DI LAUTARO: Turati sembra compiere un autentico miracolo sul colpo di testa di Lautaro che dal cross di Carlos Augusto anticipa Kyriakopoulos e mette in porta, ci vuole il controllo della Goal Line Technology per assegnare il gol al Toro.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!

77' - Esce tra i fischi Keita, che rimane anche un po' perplesso. Dentro Caprari.

76' - Thuram inventa un tiro a giro simile a quello di Keita, ma stavolta la palla non sorride al francese e finisce fuori di un niente.

73' - Inzaghi manda in campo Correa, fuori lo sfortunatissimo polacco.

72' - Problema per Zielinski, che rimane a terra toccandosi il polpaccio. Lautaro chiede il cambio per lui...

71' - Subito Thuram prova a iscriversi al match sul cros di Barella, il francese vola quasi più in alto del pallone.

70' - Torna a farsi vivo il Monza col tiro di Bianco dalla distanza parato da Martinez.

70' - Arrivano i cambi anche per l'Inter: fuori Arnautovic e Mkhitaryan per Thuram e Zielinski.

69' - Proteste reiterate, Nesta viene ammonito.

68' - Trattenuta di Bisseck su Zeroli, Zufferli non interviene nemmeno quando il vantaggio non si concretizza. Proteste del Monza.

66' - Doippio cambio per Nesta: fuori Castrovilli e Dany Mota, in campo Lekovic e Ganvoula.

IL GOL DI CALHANOGLU: Azione a tamburo battente dell'Inter, Bisseck ripulisce un pallone ed è bravo a scaricare su Calhanoglu che di gran carriera calcia un rasoterra potente e perfetto sul quale Turati non può nulla col pallone che finisce all'angolino.

64' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!

62' - Assalto alla porta di Turati, Lautaro di testa da pochi metri non riesce a tenere il pallone basso.

61' - D'Ambrosio viene centrato in pieno dal tiro volante e potente di Barella. Sulla rimessa, Lautaro è bravissimo a prendere posizione su Pedro Pereira provando una rovesciata che finisce uori.

58' - Carlos Augusto, servito da Bastoni, mette in mezzo dove però nessuno è sulla traiettoria. La palla termina fuori.

56' - Altro giocatore del Monza a terra, nello specifico Birindelli. Arnautovic si lamenta con Zufferli.

55' - Birindelli chiude il cross di Bastoni, palla in fallo laterale.

53' - Contatto Lautaro-Castrovilli con l'ex Lazio che rimane a terra, Keita manda fuori. Lo stesso Toro va a scusarsi con Castrovilli.

50' - Turati compie una grande parata sulla conclusione di Dumfries che punta Kyriakopoulos poi prova a sorprendere il portiere che però è reattivo.

50' - Sono 66.334 gli spettatori presenti a San Siro questa sera.

48' - Proprio Bisseck va di testa sulla punizione di Calhanoglu, palla bloccata da Turati.

47' - Inter che parte forte, con Bisseck che dà il suo contributo alla fase offensiva.

-----

21.50 - Primo pallone della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.49 - Ufficializzati i cambi: fuori Pavard e De Vrij, dentro Bisseck e Carlos Augusto.

21.49 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa.

21.48 - Pronti a entrare Carlos Augusto e Bisseck.

HALFTIME REPORT - Primo tempo dagli sviluppi incredibili a San Siro: l'Inter attacca, alza i ritmi, trova anche un gol annullato però per un tocco di mano di Lautaro Martinez. Poi, alla prima azione realmente pericolosa creata, il Monza passa in vantaggio con la staffilata di Samuele Birindelli. L'Inter prova a reagire, rischiaccia gli avversari nella propria metà campo, ma al secondo attacco veramente pericoloso Keita Balde si inventa un gol pazzesco che vale il 2-0 a ridosso del 45esimo. In pieno recupero, il tuffo di Marko Arnautovic permette all'Inter di arrivare al riposo aggiustando la rotta di una serata decisamente imprevista.

-----

50' pt - Finisce qui il primo tempo: squadre a riposo col Monza sorprendentemente avanti sull'Inter per 2-1!

48' pt - TUTTO REGOLARE, L'INTER REAGISCE AL DOPPIO SCHIAFFO!

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Da uno spiovente da sinistra, Dumfries mette in mezzo di testa per Arnautovic che in tuffo da due passi fa secco Turati. C'è però un altro controllo VAR....

46' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOOOOOOOVIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCC!!!

46' pt - Due minuti di recupero.

44' - Raddoppio del Monza! Incredibile quanto sta accadendo a San Siro: Keita Balde capitalizza una ripartenza dei brianzoli con uno splendido tiro a giro. Inter che non interpreta bene la manovra brianzola.

43' - Birindelli ci prova gusto e prova un'altra conclusione, stavolta facile per Martinez. Poi Lautaro va a dare una mano alla difesa andando a strappare un pallone a Keita resistendo anche a due cariche.

40' - Izzo a terra, Zufferli ferma il gioco con l'Inter che stava attaccando.

39' - Tutto il Monza rincula nella propria 22 metri agli assalti dell'Inter, che colleziona calci d'angolo.

38' - Cartellino giallo per Izzo per un fallo precedente su Arnautovic.

37' - Dumfries viene lanciato benissimo da Barella, trovandosi davanti a Turati però l'olandese sbaglia la valutazione colpisce troppo debolmente.

36' - Dumfries! Conclusione dell'olandese deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi, colpisce Bastoni di testa mandando fuori di un soffio.

34' - Errore di Lautaro che tarda la conclusione col destro decidendo di fare un'altra finta all'interno dell'area brianzola, l'azione sfuma.

32' - Clamoroso, Monza in vantaggio! Birindelli sorprende la difesa nerazzurra sull'assist di tacco di Mota trovandosi a tu per tu con Martinez trafitto con un diagonale vincente!

31' - Stavolta Barella indovina un ottimo tiro al volo, palla potente che Turati blocca accovacciandosi a terra.

31' - Botta a sorpresa di Acerbi, conclusione deviata da D'Ambrosio e finisce in corner.

29' - Cross brutto di Zeroli, il pallone finisce in fallo laterale sull'altro lato.

26' - Annullato il gol di Lautaro: il VAR certifica un lieve tocco di mano prima della conclusione vincente.

24' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!

23' - Calhanoglu ci prova con un rasoterra al veleno che poteva trovare pronto Arnautovic, D'Ambrosio capisce tutto e ci mette il piede mandando in corner.

22' - Arnautovic prende la posizione su Izzo e di testa converte in porta un cross da destra, Turati bravo a respingere con un bel tuffo.

22' - Bastoni cerca la conclusione di controbalzo dopo un controllo non perfetto, il suo tiro finisce sul fondo.

21' - Bianco dalla lunga distanza calcia un pallone innocuo che Martinez accompagna fuori con lo sguardo.

20' - Lautaro di testa di potenza sul corner di Calhanoglu, palla che termina sul fondo. Bello il movimento del Toro.

18' - Uno-due interessante Lautaro-Arnautovic, l'argentino invece di calciare tenta l'ultimo assist con Bianco che anticipa e Turati che evita il corner.

17' - Bravo Bastoni a prendere fallo da Birindelli dopo essersi frapposto tra il giocatore biancorosso e il pallone.

15' - Dumfries recupera palla, poi serve Barella che prova il cross per Lautaro sbagliando però completamente misura: servizio a Turati.

11' - Cross di Bastoni che sorprende Arnautovic che si vede la palla rimbalzare addosso, recupera il Monza che manda fuori per poi protestare per un contatto duro di Dumfries su un avversario.

9' - Primo corner del match per l'Inter.

8' - Mkhitaryan prova a servire Arnautovic sulla profondità ma l'austriaco rimane fermo in area. Incomprensione che costa un pallone consegnato al Monza.

7' - Squilla il Monza con Keita Balde che punta Pavard, converge e calcia dalla distanza. Palla fuori con Martinez comunque attento.

6' - Sponda di Acerbi raccolta da Barella che calcia al volo, pallone che finisce altissimo.

5' - Fallo di Zeroli su Barella, punizione calciata da Calhanoglu sulla quale interviene Turati bloccando in presa alta.

4' - Kyriakopoulos dialoga con Keita poi si invola in avanti. Il suo pallone in mezzo è intercettato però da Acerbi.

2' - Scontro tra Lautaro e Bianco, per Zufferli non è fallo ma l'argentino rimane a terra.

-----

20.45 - Sarà del Monza il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.43 - Lautaro e Izzo davanti a Zufferli per il sorteggio.

20.42 - Zufferli guida l'ingresso in campo di Inter e Monza.

20.40 - Squadre nel tunnel che porta al campo.

20.32 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

20.31 - Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, colto dalle telecamere in un conciliabolo con Luciano Spalletti.

------

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!