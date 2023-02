"L'Inter ha avuto problemi in difesa sicuramente, soprattutto nei gol subiti in trasferta, in attacco non ha avuto il miglior Lukaku, ma il centrocampo è stato un reparto che ha sempre dato ampie garanzie a Inzaghi". Questo il focus sui reparti di Lele Adani, opinionista in studio come di consueto a '90esimo minuto' su Rai 2. "Ieri Mkhitaryan è stato nettamente il migliore in campo. Nessuno può insegnare calcio a lui, miglior giocatore della storia armena. Sappiamo la forza di Barella e la nuova regia di Calhanoglu, entrato ieri nel secondo tempo al posto di un Brozovic che deva ancora ritrovare la condizione. Secondo me ci sono anche buone alternative, perché Asllani è un ragazzo che comunque farà parlare di sé. Nel centrocampo Inzaghi ha sempre avuto delle certezze".