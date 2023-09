Nel corso della puntata odierna della 'Bobo TV', l'opinionista Daniele Adani analizza così il momento dell'Inter, reduce da tre vittorie nelle prime tre partite e dalla bella goleada contro la Fiorentina: "La Fiorentina ha pagato anche la partita di giovedì, ha dovuto fare delle rotazioni. L'ambizione di questa squadra è cercare di avere due giocatori per ruolo anche se ovviamente non sono pari. Ma non può competere con questa Inter, lo spartiacque sono stati i due mesi finali dell'anno scorso. Hanno creato dei presupposti che sono rimasti anche quest'anno. Contro la Fiorentina è stata la migliore Inter, ma io vedo una squadra che va a 60 all'ora. Fa due o tre scambi e arriva, sta andando col pilota automatico nelle sue rotazioni con Thuram che è l'unico giocatore nuovo. Il livello del calciatore non si discute, è entrato in campo in finale Mondiale. Mi sembra che i movimenti li abbia assimilati velocemente. L'Inter non è solo la più forte come autostima e rotazioni, ma gioca anche bene adesso secondo me. Non so se è una squadra che come prima caratteristica ti conquista per il gioco, ma non si può dire che non gioca bene. Bastoni ha messo quattro palle gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco? Secondo me pochi. Certamente deve migliorare, non tutti sono Maldini".

Grandi elogi anche per Lautaro, autore di una doppietta contro i Viola: "Quando arriva fa il supporto, ha giocato con tanti attaccanti. Adesso fa tutto e fa tutto benissimo. È anche leader, quando l'Inter imposta guarda il suo movimento".