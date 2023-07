Il difensore dell'Inter Francesco Acerbi è protagonista della quotidiana intervista dei protagonisti del ritiro nerazzurro su Inter TV. L'esperto centrale, in campo nella ripresa nel match contro la Pergolettese, racconta questi primi giorni di lavoro in vista della nuova stagione: "È sempre bello e divertente ricominciare e ritrovare i compagni di squadra. Nella scorsa stagione abbiamo fatto benissimo negli ultimi due mesi, in tutte le competizioni. Il gruppo si è formato nelle partite decisive e dobbiamo ripartire da quello: aiutarsi uno con l’altro sempre. La cosa più importante è sempre il gruppo. Il mio obiettivo personale è quello di migliorarmi e dare tutto me stesso, sapendo che la scorsa stagione è andata bene. Ma adesso devo ricominciare con nuovi stimoli e nuove motivazioni. Sempre guardare avanti e mai indietro, dando sempre qualcosa in più. Si cresce insieme".

Acerbi parla anche del neo acquisto nerazzurro Davide Frattesi: "Me lo ricordo al Sassuolo, è molto bravo. Si impegna tanto ed è umile. Ci darà una grandissima mano.”

