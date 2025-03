Uno dei quarti di finale di Nations League in programma questa sera propone uno scontro tra nerazzurri nella cornice di San Siro. Parliamo ovviamente del grande classico Italia-Germania, che vede da una parte gli azzurri Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Davide Frattesi e dall'altra il tedesco Yann Bisseck, fresco di prima convocazione assoluta nella Mannschaft.

Il ct Spalletti punta su Bastoni al centro della difesa a tre e Barella come mezzala, mentre Frattesi parte inizialmente dalla panchina così come il gigante tedesco, che spera in una chance a gara in corso nello stadio che gli ha permesso di conquistare la chiamata di Nagelsmann.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt.

A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich.

