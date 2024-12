Patrick Vieira festeggia la sua prima vittoria alla guida del Genoa, che nella gara delle 12.30 della domenica supera l'Udinese alla Bluenergy Arena col punteggio di 2-0. Partita segnata irrimediabilmente dall'episodio che si verifica nei primissimi minuti di gara, quando Isaak Touré rimedia dopo nemmeno cinque minuti di gioco un cartellino rosso per una gomitata su Alessandro Zanoli lanciato in porta. Il Grifone trova il gol del vantaggio al 13esimo con Andrea Pinamonti bravo a piombare sul pallone rimpallato da Morten Thorsby in area friulana, per poi raddoppiare al 67esimo per via di un'autorete di Lautaro Giannetti che sporca un cross di Zanoli quel tanto che basta per ingannare il proprio portiere Maduka Okoye.

Con questo successo, il Genoa passa a quota 14 punti in classifica agganciando il Cagliari, mentre la squadra di Kosta Runjaic rimane ferma a quota 17.