Gabriele Cioffi oggi si è presentato alla stampa da nuovo allenatore dell'Hellas Verona e, tra le altre cose, ha spiegato anche la sua scelta: "Ringrazio il presidente Setti e il direttore Marroccu, mi sono sentito fortemente voluto. Mi hanno permesso di portare uno staff che mi permetterà di fare un buon lavoro. L'obiettivo è la salvezza. Ho scelto Verona perché è una piazza vera. La sfida vera per me è cercare di eguagliare tutto quanto di buono fatto nelle gestioni Juric e Tudor. Sono stato fortemente voluto e ad aggiungersi a questo è la sfida. Ci sarà continuità perché in fondo ciò che ha fatto Tudor è dare continuità al lavoro di Juric, ma con le sue idee, la stessa cosa che farò io. Verona insegna che ha un DNA latente, tirato fuori da Juric, da Bagnoli, da Mandorlini, da Prandelli.Si tratta di una piazza che è morbosa con la squadra, che vuole vederla lavorare. Quando ci ho giocato da avversario con il Mantova mi sono sentito soffocare in campo, si entra in un'arena".