Intervistato da DAZN prima del fischio di inizio di Venezia-Napoli, l'allenatore dei lagunari, Eusebio Di Francesco ha parlato anche di Andrei Radu, giocatore arrivato a gennaio per sostituire l'infortunato Filip Stankovic: "Conte è un allenatore che dà un'identità alla squadra, cercheremo non solo di difenderci ma anche di creare preoccupazioni al Napoli. Per loro è una finale di Coppa del Mondo, ma lo è anche per noi. Antonio è molto bravo, io cerco di stimolare i miei al meglio" ha aperto la chiacchierata pre-gara prima di rispondere sull'ex Inter.

Radu si è ambientato subito?

"Può fare anche meglio nelle scelte, è arrivato da poco integrandosi molto bene. Quando hai un giocatore abile con tutti e due piedi cerchi di sfruttare anche il gioco diretto. Dipende da che squadra incontri".