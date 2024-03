Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio. All'indomani della quarta sconfitta consecutiva rimediata ieri dai biancocelesti contro l'Udinese, il tecnico ha deciso di lasciare la squadra. Secondo Sky Sport, non è arrivata la decisione da parte dei dirigenti ma non ci sono motivi per credere che vengano respinte. Ore turbolente in casa Lazio, dopo la decisione da parte della società di mandare la squadra in ritiro a Formello: l'allenamento odierno sarà affidato a Tommaso Rocchi.

Lo stesso Sarri è stato bersagliato dai tifosi laziali ieri all'Olimpico durante il match perso coi friulani: si è trattato del primo episodio di contestazione che lo ha visto protagonista nella sua esperienza nella Capitale.