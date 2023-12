Un'Udinese praticamente perfetta riserva al Bologna una pessima sorpresa: la formazione di Gabriele Cioffi tira fuori tutta la grinta e la qualità che sembravano smarrite in questa stagione e stende i rossoblu con un perentorio 3-0. Roberto Pereyra apre le danze nel primo tempo raccogliendo una respinta di Lukasz Skorupski, poi ad inizio ripresa Lorenzo Lucca con una deviazione sul tiro di Sandi Lovric e Martin Payero con una conclusione volante allargano la forbice nel giro di quattro minuti. Per l'Udinese è il secondo successo in campionato, primo tra le mura amiche; per il Bologna un finale amaro per un 2023 comunque decisamente importante, ma ora il quarto posto è definitivamente appannaggio della Fiorentina.

Termina 0-0 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari ed Empoli. Una partita che vede come protagonista assoluto Elia Caprile, portiere dei toscani che solo qualche mese fa, quando difendeva la porta del Bari, ha visto sfumare negli ultimissimi secondi della finale playoff la promozione in massima serie proprio per mano dei rossoblu. Oggi, Caprile ha consumato la sua piccola 'vendetta' verso la squadra di Claudio Ranieri nel finale di match, prima parando un rigore a Nicolas Viola poi superandosi sulla conclusione ravvicinata di Andrea Petagna in pieno recupero. Punto che lascia le due squadre impantanate nella zona rovente della classifica.