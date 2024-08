Nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell'Udinese, lo spagnolo Iker Bravo ha parlato anche di Alexis Sanchez, che si appresta a diventare suo compagno di squadra in bianconero: "Da bambino lo guardavo, al Barcellona l'ho visto da vicino, dovesse arrivare è un grande campione e parliamo la stessa lingua, mi metterei a imparare da lui come una spugna".