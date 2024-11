Gli scontri diretti saranno determinanti nella stagione della Juventus? È una delle domande rivolte a Thiago Motta durante la conferenza stampa pre-Milan, altro big match che arriva a San Siro dopo il 4-4 con l'Inter: "Non ho dubbi che continueremo e daremo qualcosa in più, sempre - dice il tecnico bianconero -. Non ho nessun dubbio che lo faremo come abbiamo fatto finora. Domani è bellissima partita da giocare, tutti vogliono essere in campo. I privilegiati che ci possono essere daranno il massimo, mi dispiace per chi non c'è ora per infortunio. Stanno cercando di recuperare al massimo per tornare in gruppo e con la squadra. Tutti vogliono giocarla. Domani entriamo in campo per fare la nostra partita".

L'ex Inter smentisce poi le voci su un accostamento passato al club rossonero: "Mai stato vicino al Milan", taglia corto l'ex Inter.