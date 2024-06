FS Sistemi Urbani è il primo partner nell’accordo di programma per la realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco, a San Donato Milanese. La società capofila del Polo Urbano di Ferrovie negli scorsi giorni ha risposto positivamente all’invito che il sindaco Francesco Squeri aveva rivolto, intorno alla metà di aprile, a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, a diverse società del Gruppo FS Italiane e a Sportlifecity, società partecipata dal Milan.



"Registriamo con favore questa prima adesione al tavolo dell’Accordo di programma - ha dichiarato Squeri -. Contiamo di ricevere a breve le risposte degli altri soggetti interpellati in modo da entrare nel merito del progetto definendo gli impegni progettuali, economici e operativi per lo sviluppo complessivo dell’intervento urbanistico che dovrà rappresentare un’occasione per la nostra città e per l’intero sud Milano".