Due pareggi su due nelle partite di Serie A con fischio d'inizio alle 18.30 e valide per il turno infrasettimanale di Serie A. Pari a reti inviolate tra Monza e Bologna: da segnalare due gol annullati per entrambe le squadre. Finisce invece 1-1 la sfida tra Frosinone e Fiorentina: alla rete di Nico Gonzalez nel primo tempo, risponde quella di Soulé nella ripresa. La squadra di Italiano sale a 11 punti in classifica, il Frosinone a 9, il Bologna a 7 e il Monza a 6.