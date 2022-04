Finisce 1-1 l’ultimo match di questo sabato. Lazio e Torino si dividono la posta in palio, con i granata che possono sicuramente recriminare per il gol subito allo scadere. Era stato Pellegri a portare in vantaggio la formazione granata in avvio di ripresa, mentre Immobile al 93’ ha trovato di testa il gol del pareggio. Un risultato che permette al Torino di raggiungere quota 40 punti e di dirsi ormai praticamente salvo, mentre la Lazio dovrà continuare a sgomitare fino alla fine per un posto in Europa.