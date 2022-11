La Juventus batte il Verona e si porta al terzo posto in classifica in attesa di Lazio-Monza. La squadra bianconera soffre, ma riesce a conquistare i tre punti grazie ad una rete di Kean siglata nella ripresa. Grandi proteste nel finale dei padroni di casa per un mancato calcio di rigore non assegnato per un tocco di mano di Danilo in area di rigore. Pochi minuti dopo il Var invece toglie un penalty assegnato sempre in favore del Verona su un contatto tra Bonucci e Verdi, intervendo la decisione dell'arbitro in campo.