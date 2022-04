La Juventus mette alle spalle il ko in campionato contro l'Inter, batte 1-2 il Cagliari in rimonta e blinda il quarto posto in campionato. Dopo il gol iniziale del rossoblù Joao Pedro, la squadra bianconera la ribalta grazie alle reti di De Ligt e Vlahovic. Gli uomini di Allegri si portano così a quota 62 punti in classifica, mentre la squadra di Mazzarri ora rischia davvero tanto nella zona retrocessione della classifica.