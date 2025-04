Sea Shepherd Italia e Lega Serie A uniscono le forze per sensibilizzare il grande pubblico sull’urgenza di proteggere il Mar Mediterraneo, oggi il mare più sovra sfruttato del pianeta, promuovendo la campagna “Insieme difendiamo il nostro Mare!”.

Con oltre il 75% delle popolazioni ittiche sottoposte ad attività di pesca insostenibile se non addirittura illegale, il Mediterraneo sta perdendo la partita della vita. La collaborazione tra Lega Serie A e Sea Shepherd Italia nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su questa crisi ambientale e promuovere azioni concrete per difendere un ecosistema unico, prezioso, e fondamentale per la nostra vita e per quella delle generazioni future.

In occasione della 34ª Giornata della Serie A Enilive, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxischermi il video dell’iniziativa per sensibilizzare i tifosi presenti sugli spalti, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “Passa il 5x1000 a seashepherd.it insieme difendiamo il nostro Mare!” poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

"Il Mediterraneo è la nostra casa e va protetto con impegno e costanza. Ogni giorno le nostre navi sono in mare per difendere la biodiversità e rafforzare la tutela delle aree più vulnerabili, spesso in collaborazione con enti locali e autorità competenti," dichiara Andrea Morello, presidente di Sea Shepherd Italia.

Sea Shepherd Italia è attiva nel Mediterraneo con una presenza costante in mare e a terra, attraverso campagne di pattugliamento, monitoraggio e intervento diretto. Le missioni attualmente operative comprendono:

– Operazione SISO, contro i FAD illegali nel Tirreno;

– Operazione Siracusa, in collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio;

– Jairo Med Campaign, dedicata alla salvaguardia delle tartarughe marine che nidificano sulle nostre spiagge;

– Operazione Foca Monaca, lanciata nel 2022 per proteggere la Foca Monaca nel Mediterraneo e che vede una collaborazione con le Autorità in Italia e in Grecia;

– Operazione Ghostnet, per la rimozione e il recupero di reti fantasma dai fondali;

– Operazione Cinque Terre, attiva dal 2024 per supportare l’ente parco nella sorveglianza dell’area marina omonima e sensibilizzare comunità locale e turisti sull’importanza di proteggere il mare;

– e la campagna per l’anguilla, contro il bracconaggio al novellame di anguille e il commercio illegale di questa specie a rischio critico d’estinzione.

“Ogni intervento di Sea Shepherd”, prosegue Morello, “si fonda sul principio dell’azione diretta non violenta ed è condotto in collaborazione con le autorità locali o in autonomia nei limiti della legge, con l’obiettivo di proteggere concretamente la biodiversità, ripristinare la legalità in mare e il rispetto per questo straordinario e vitale ecosistema. Ma la nostra azione non si limita al mare e alle coste: facciamo educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, collaboriamo con le istituzioni e creiamo consapevolezza nelle comunità. Il Mediterraneo è la nostra casa e va difeso con ogni mezzo, insieme”.

Tra i modi più semplici e concreti per tifare per il mare in questa sfida decisiva, c’è la destinazione del proprio 5x1000 a Sea Shepherd Italia: è sufficiente indicare il codice fiscale 97560620151 nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi e apporre la propria firma.

Con questa iniziativa, Lega Serie A e Sea Shepherd Italia confermano l’importanza di fare squadra anche fuori dal campo, unendo sport, sensibilità ambientale e azione concreta per una sfida comune: la difesa del Mediterraneo.